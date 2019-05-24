Представители 11 Поместных Православных Церквей прибыли к Патриарху Кириллу

Представители одиннадцати Поместных Православных Церквей (из пятнадцати существующих, - ред.) прибыли к Предстоятелю Русской Православной Церкви Патриарху Кириллу в Москву. Как выяснили журналисты «Фразы», на сайте patriarchia.ru сообщается, что сегодня, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, Патриарх Кирилл отмечает тезоименитство (День ангела, - ред.).

Поздравить Патриарха Кирилла с Днем ангела прибыли: митрополит Киринский Афанасий, представитель Патриарха Александрийского и всея Африки при Патриархе Московском и всея Руси; митрополит Нью-Йоркский и всей Северной Америки Иосиф, глава Антиохийской архиепископии в Северной Америке; митрополит Филиппопольский Нифон, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси; епископ Моравичский Антоний, представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси; митрополит Тамасосский и Оринийский Исайя (Кипрская Православная Церковь); архимандрит Феоктист (Димитров), представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском и всея Руси; архимандрит Серафим (Шемятовский), представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии; протоиерей Михаил Дудич (Польская Православная Церковь); протоиерей Даниил Андреюк, представитель Православной Церкви в Америке; протоиерей Кахабер Гоготишвили (Грузинская Православная Церковь), клирик храма св. вмч. Георгия Победоносца в Малых Грузинах Москвы; протоиерей Томас Зейн (Антиохийская Православная Церковь); священник Николай Белчер (Антиохийская Православная Церковь).

В алтаре молились член Священного Синода Иерусалимской Православной Церкви архиепископ Кириакопольский Христофор и представитель Патриарха Иерусалимского при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Стефан (Диспиракис).

На сайте patriarchia.ru не указаны представители таких Поместных Православных Церквей: Константинопольской, Элладской, Албанской, Румынской.

Украинскую Православную Церковь представлял управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

За богослужением были возглашены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов и особые прошения о тезоименитом Патриархе Кирилле.

Предстоятель Русской Православной Церкви помолился о мире в Украине, и совершил славление и молитву святым Кириллу и Мефодию.

Ранее «Фраза» сообщала, что украинцы в Facebook просят Зеленского вернуть в Украину межконфессиональный мир.