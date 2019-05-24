Зеленский отменил сразу два указа Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также о назначении на эту должность Владимира Горковенко. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие указы появились сегодня на официальном сайте главы государства.

Так, указом № 322/2019 президент отменил указ от 4 мая № 186 об увольнении Артеменко. Указом № 324/2019 он уволил Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Указом № 323/2019 Зеленский отменил указ Порошенко от 4 мая о назначении Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

В то же время, как сообщает «Интерфакс-Украина», сам Горковенко уже назвал президентские указы незаконными и заявил об угрозах в его адрес. По его словам, данный указ может значить или то что он сам написал заявление об увольнении или что он умер. «Очевидно — вторая причина: я умер. Я не шучу. Я получил несколько звонков в последнее время с требованием, мол „ты сам напиши заявление, иначе мы тебя разберем на запчасти“. Похоже, „разбирание на запчасти“ выглядит именно так. Но у нас правовая страна и суды еще никто не отменял», — заявил Горковенко в ходе брифинга 24 мая, подчеркнув, что не писал заявления об увольнении.

Как сообщала «Фраза», первый указ президент Владимир Зеленский подписал 20 мая 2019 года.

Уже 22 мая он отменил один из своих указов.