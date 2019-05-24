Главные новости за 24 мая 2019 года

В Украине стартовала внеочередная избирательная кампания. В Украине началась кампания досрочных выборов в Верховную Раду Украины. С ней начался процесс временного изменения места голосования для тех, кто не сможет проголосовать по месту регистрации.

На Порошенко подали еще два заявления в ГБР: о преступном завладении ТК «Прямой» и махинациях при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Известный юрист Андрей Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Следующая неделя в Украине тоже начнется дождями: прогноз погоды. Следующая неделя в Украине тоже начнется дождями. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Британский премьер подала в отставку. Появилась прощальная речь Терезы Мэй. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку. Политик сделала свое заявление для СМИ.

Женщина из Бразилии решила взять саму себя себе в жены. Жительница бразильского города Белу-Оризонти 38-летняя Жуссара Дутра Коту решила выйти замуж за саму себя. Свадьба должна пройти уже на выходных.

Джулиану Ассанжу светит астрономический тюремный срок в США. В случае экстрадиции в США основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может получить 175 лет тюрьмы. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции страны.