В Украине стартовала внеочередная избирательная кампания

Сегодня, 24 мая, в Украине началась кампания досрочных выборов в Верховную Раду Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», с ним начался процесс временного изменения места голосования для тех, кто не сможет проголосовать по месту регистрации.

Избирательная парламентская кампания стартовала в соответствии с законодательством на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады, который был опубликован в газете «Урядовый курьер» вчера, 23 мая.

Сами выборы состоятся 21 июля.

Между тем, как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на своей странице в Facebook напомнила, что вместе со стартом кампании начался также процесс временного изменения места голосования.

По ее словам, каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать на внеочередных выборах 21 июля, должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно.

Для избирателей, чья избирательная адрес находится на временно оккупированной территории достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать.

При этом в условиях смешанной избирательной системы, если избиратель будет находиться за пределами своего округа, он сможет проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе и не получит бюллетень для голосования в одномандатном.

Как сообщала «Фраза», 20 мая 2019 года в Киеве состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. В своей первой речи в качестве главы государства он объявил о роспуске Верховной Рады и призвал министров подать в отставку.

21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах.

23 мая Татьяна Слипачук заявила, что Центральная избирательная комиссия Украины не успеет распечатать бюллетени для досрочных выборов в Верховную Раду Украины при существующей процедуре системы закупок.