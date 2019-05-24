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Портнов требует расследовать роль ГПУ в сокрытии правды об убийствах милиционеров на Майдане

Портнов требует расследовать роль ГПУ в сокрытии правды об убийствах милиционеров на Майдане

Юрист Андрей Портнов требует расследовать роль Директора департамента спецрасследований Сергея ГПУ Горбатюка на предмет наличия у него преступного умысла в сокрытии убийств сотрудников милиции и преследования политических оппонентов в период и после событий на Майдане 2013-2014 гг. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Портнов напивал в своем телеграмм-канале.

«Прочитал заявление главного следователя Майдана Горбатюка, что на допросе я не дал никаких новых сведений о событиях на Майдане. Поэтому, раскрываю тайну следствия и раз плохо дошло с первого раза, повторяю второй. Директор департамента специальных расследований Горбатюк, действуя по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, имея ошибочное представление об интересах службы и преступный умысел, направленный на сокрытие массовых убийств на Майдане, с целью ослабления государства в интересах Российской Федерации, в неустановленном месте вошёл в преступный сговор с организаторами массовых беспорядков впоследствие ставших украинской властью, организовал работу департамента спецрасследований ГПУ по выведению из под подозрений и уголовной ответственности высших руководителей преступной иерархии», — написал Портнов.

«Для реализации своего преступного плана, Горбатюк, будучи точно осведомлённым об организаторах массовых убийств и войдя в сговор с заместителем Генерального прокурора Стрижевской и тремя бывшими генеральными прокурорами, сфальсифицировал уголовные производства в отношении Лукаш, Портнова и других бывших должностных лиц, с целью их информационной дискредитации и создания ложного общественного мнения, повёл следствие по ложному пути» — добавил юрист.

«Также Горбатюк, точно зная, что расследовать причастность к массовым убийствам высших должностных лиц периода не позволял принятый в 2014-м году закон об амнистии, не предпринял достаточных мер по расследованию обстоятельств его принятия и не установил следственным путём, кто и при каких обстоятельствах его инициировал и организовал прохождение в парламенте.

На допросе под видеокамеру я потребовал расследовать обстоятельства принятия этого закона по точно такому же плану следственных действий, какой Горбатюк применял для расследования принятия законов от 16 января 2014 года. Также я потребовал расследовать роль Горбатюка на предмет наличия у него преступного умысла в сокрытии убийств сотрудников милиции и преследования политических оппонентов с целью выведения их из политической жизни государства для сохранения у власти правящей преступной группировки для дальнейшей наживы, хищений из бюджета и мародёрства», — также написал Портнов.

Тэги: Майдан, Андрей Портнов, криминал, новости Украины

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