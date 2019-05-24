Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе

Народный депутат Нестор Шуфрич подал депутатское обращение — заявление в ГПУ, ГБР и СБУ Украины о совершении преступления Петром Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», Шурич требует привлечения Порошенко к ответственности.

Как сообщает пресс-служба политика в Facebook, речь идет о решении Петра Порошенко от 30 июня 2014 года выйти из режима перемирия, переговорного процесса и перейти к наступательной военной операции в Донбассе.

«Последствия мы все знаем. Тысячи погибших — сколько точно, не знает никто. Экономика была уничтожена, люди стали беднее. После того, как Порошенко 5 лет назад принял это решение, я пообещал, что как только он прекратит пользоваться президентской неприкосновенностью, я буду обращаться в соответствующие инстанции, которые дадут правовую оценку его решению выйти из режима прекращения огня и дать команду Вооруженным силам Украины начать наступление», — сказал Нестор Шуфрич, пишет Страна.

Напомним, в Госбюро расследований зарегистрировано заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств.

Как ранее сообщалось, САП занялась расследованием крупной аферы, к которой могут быть причастны Порошенко и Кононенко.

Также, как ранее писала «Фраза», Госбюро расследований зарегистрировало заявление о возможной причастности Порошенко к госизмене.

Ранее стало известно, что Порошенко могут взять под стражу и арестовать его имущество.