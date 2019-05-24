Армения является очень важной в христианском мире страной, — украинский ученый

Поездка в Армению для меня стала паломничеством в первую христианскую страну, — об этом в комментарии AnalitikaUA.net заявил религиовед, кандидат философских наук Руслан Халиков.

«Армения считается первой страной, которая приняла христианство как государственную религию, раньше, чем Римская Империя, и некоторые это понимают прямо и говорят об этом, как тот же Папа Римский, который считает, что визит в Армению это сродни паломничеству, и для меня визит в Армению тоже был сродни паломничеству», — подчеркнул ученый.

По мнению Халикова, украинцам, конечно, нужно ездить в Армению. «Армения намного раньше приняла христианство, чем Киевская Русь, и, соответственно, более древние памятники с точки зрения христиан, это не только место для туризма, но и место для паломничества своего рода, то есть, в Армению можно ездить и, скажем, ходить в горы, и для того, чтобы посмотреть на раннюю средневековую и даже античную архитектуру и проникнуться средневековым христианским духом.

В Армении можно найти довольно много того, что прямо объединяет с Украиной, начиная от памятника Тарасу Шевченко в центре Еревана, заканчивая довольно большой украинской общиной в Армении.

Мы не должны смотреть, что там только президенты переговариваются между собой, мы должны общаться на уровне и профессионального сообщества, и просто обычных связей», — считает религиовед.

Ранее сообщалось, что с 2013 года международное сотрудничество стало приоритетным направлением развития Союза армян Украины. Глава САУ Вилен Шатворян отметил, что организация делает все возможное, чтобы украинско-армянские отношения, были крепче.