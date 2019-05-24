Женщина из Бразилии решила взять саму себя себе в жены

Жительница бразильского города Белу-Оризонти 38-летняя Жуссара Дутра Коту решила выйти замуж за саму себя. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что свадьба запланирована на ближайшее воскресенье, 26 мая.

Она станет первой женщиной в стране, которой разрешили подобное.

Сама Жуссара Дутра Коту говорит: «Многие женщины мечтают выйти замуж, облаченные в свадебное платье». Но, по ее словам, ее вариант свадьбы «предоставляет такую возможность, и женщина не нуждается для этого в партнере».

Она говорит: «Любовь к себе – самая искренняя любовь».

Ожидается, что под венец ее поведет 21-летняя дочь, а саму церемонию проведет одна из подруг.

Также сообщается, что обручальных колец не будет. Бразильянка сделает себе татуировку в виде женщины с крыльями бабочки – символ независимости.

Будет на свадьбе и традиционный торт.

Как писала «Фраза», Бразилию потрясла жестокая бойня в одной из церквей на свадьбе.