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На Чемпионате мира под Киевом украинские рыцари победили 29 стран

На Чемпионате мира под Киевом украинские рыцари победили 29 стран

16-19 мая 2019 года в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») состоялся Чемпионат мира по средневековому бою «IMCF World Championship 2019» (в рамках Фестиваля средневекового боя). Как выяснили журналисты «Фразы», более тысячи бойцов из около 30 стран мира встретились на ристалище, чтобы показать свою доблесть и в бескомпромиссных боях завоевать титул чемпионов мира.

Чемпионат собрал тысячи зрителей, 55 бойцов со всей Украины в составе национальной сборной и две сотни для участия во внезачетных бугуртах — массовых боях «стенка на стенку». Национальная сборная Украины завоевала наибольшее количество побед, и заняла первое место в общекомандном зачете, опередив около 30 стран мира.

Впервые за всю историю средневекового боя Чемпионат мира прошел в Украине. Соорганизатором мероприятия является Международная Федерация Средневекового Боя (International Medieval Combat Federation, далее — IMCF). Чемпионат проходил при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины.

На официальном открытии соревнований, которое состоялось в четверг, 16 мая, в 12:30, с приветственным словом от Министра молодежи и спорта Игоря Жданова выступив заместитель министра Ярослав Войтович. «Почитая эпоху, возьмем себе за образец идеальный образа рыцаря: стать, одежда, физическая сила, ловкость, доблесть — все, что сегодня ассоциируется с героикой спортивной борьбы. Восстав из глубины веков и утвердившись сегодня, ваши состязания отразятся в нашей жизни осмысленным наследием и приобщением к вечным ценностям и смыслам бытия», — говорится в поздравлении министра.

Президент Всеукраинской федерации средневекового боя, Владимир Янченко, на открытии Чемпионата сказал: «Хочу напомнить историю нашего Древнего Киева, которому более 1500 лет. По своему влиянию на разума человечества, на человеческую цивилизацию он стоит в одном ряду с такими величественными городами как Древний Рим, Вавилон, Иерусалим, Константинополь. Вы находитесь в месте, где воссоздается Древний Киев в масштабе 1: 1 согласно с тех научных знаний, которые существуют сегодня. И я, дорогие гости, дорогие спортсмены, хочу вас попросить: когда завершится Чемпионат, расскажите во всех своих странах о нашем государстве, о нашем народе и нашем величественном Киеве».

В Чемпионате приняли участие Сборные команды из Австралии, Австрии, Англии, Аргентины, Бельгии, Бермудских островов, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Квебека, Китая, Люксембурга, Мексики, Молдовы, Нидерландов, Германии, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Соединенных Штатов Америки, Венгрии, Уэльса, Украины, Финляндии, Франции, Швеции, Шотландии.

Участники соревнований были одеты в тяжелые металлические рыцарские доспехи времен Средневековья и сражались настоящим средневековым оружием — мечами, фальшионами, алебардами, изготовленными в соответствии с историческими образцами.

Одновременно на нескольких площадках проходили групповые бои в мужской и женской категориях, одиночные бои в дисциплинах «Щит и меч», «Длинный меч», «Древковое оружие».

18 и 19 мая на «Ореховом поле» Детинца Древнего Киева проходили детские поединки в мягком снаряжении в версии «Софт».

В перерывах между боями проходила интерактивная развлекательная программа с конкурсами, играми, зажигательными хороводами, танцевальными флэш-мобами.

Каждый вечер с 19:00 на Детинце Древнего Киева проходили бугурты — массовые средневековые баталии, а также стрельба из требушета горящими ядрами. В субботу, 18 мая, гостей поразил не только самый массовый бугурт, но и феерическая ночная программа с фаер-шоу, фейерверком и музыкальной развлекательной программой.

Кроме того гостям добавили незабываемых впечатлений шедевры деревянного зодчества, воссозданные в Древнем Киеве, древнеславянский колорит и незабываемая атмосфера Средневековья.

В воскресенье, 19 мая, состоялось торжественное награждение победителей Чемпионата, на котором заместитель министра молодежи и спорта Николай Даневич поздравил национальную сборную.

Поздравляем победителей в дисциплинах:

16×16:
1 место — Украина
2 место — Польша
3 место — Дания

10×10:
1 место — Украина
2 место — Польша
3 место — Австрия

5×5:
1 место — Украина
2 место — Польша
3 место — Финляндия

3×3:
1 место — Финляндия
2 место — Украина
3 место — Англия

Щит и меч, мужчины:
1 место — Польша
2 место — Украина
3 место — Австрия

Щит и меч, женщины:
1 место — Молдова
2 место — Украина
3 место — Англия

Длинный меч, мужчины:
1 место — Польша
2 место — Австрия
3 место — Испания

Длинный меч, женщины:
1 место — Ирландия
2 место — Швеция
3 место — Квебек

Древковое оружие, мужчины:
1 место — Украина
2 место — Англия
3 место — Люксембург

Древковое оружие, женщины:
1 место — Ирландия
2 место — Квебек
3 место — Молдова

Таким образом, уже третий год подряд Сборная Украины оставляет за собой титул чемпионов мира в общекомандном зачете. Но наши украинские бойцы-спортсмены не будут долго покоиться на лаврах, так как должны тренироваться, чтобы наилучшим образом выступить на Чемпионате Украины по средневековому бою «Зов Героев», который состоится в «Парке Киевская Русь» 20-22 сентября этого года, и завоевать право отстаивать честь Украины на Чемпионате мира по средневековому бою, который пройдет в следующем году в Испании.

Тэги: Киев, фестиваль, спорт, культура, новости Украины

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