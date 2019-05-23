В конце мая в Украине стартует фестиваль эротического кино

30 мая на больших экранах Украины покажут неприлично прекрасные эротические фильмы в рамках фестиваля «Best erotic shorts». Как выяснили журналисты «Фразы», зрителям стоит приготовиться к буре эмоций, чувств и удовольствия.

Эротические фильмы «Best erotic shorts» в вашем городе можно найти по ссылке.

Медиапартнеры фестиваля: «Фраза», TV.ua, Портал «Хочу» Kinoafisha.ua, Kinofilms.ua, Kinowar.com, Woman Magazine, Etcetera.Media, Mport.ua, Сайт Киева 44.ua, MoeMisto.ua, Весь Харьков, 78.com.ua, Запорожская городская афиша.