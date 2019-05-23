У Зеленского рассказали, когда избавятся от «люстрированного» Богдана

В команде президента Украины Владимира Зеленского назвали условие, при котором будет снят с должности глава АП Андрей Богдан, попавший под действие закона о люстрации. Как выяснили журналисты «Фразы», все зависит от решения Конституционного суда.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы АП Руслана Рябошапку, как только КСУ признает законным применение люстрации к Андрею Богдану, Владимир Зеленский немедленно подпишет указ об увольнении.

Пока же, по словам Рябошапки, президент не может руководствоваться законом, который противоречит Конституции и принципу верховенства права.

Как известно, с 2007 по 2014 год Андрей Богдан работал заместителем министра юстиции Украины, заместителем министра Кабинета министров и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

22 мая замминистра юстиции Сергей Петухов заявил, что на должность главы администрации президента Украины нельзя назначать люстрированных чиновников.

Сам же Андрей Богдан считает, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент не нарушил закон, назначив его главой АП.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский определился с главой Администрации Президента. Им стал адвокат Игоря Коломойского.