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На Закарпатье школьника смыло в реку и унесло течением

На Закарпатье школьника смыло в реку и унесло течением

В поселке Воловец Закарпатской области школьника, который гулял у реки на перемене, унесло течением. Как передает собственный корреспондент «Фразы» на Закарпатье, уровень воды за последние дни поднялся там примерно на 1,5 м.

По словам работников школы, во время большой перемены (приблизительно в 12-00) двое пятиклассников решили сбегать поиграть к реке Веча. Выйдя на берег, мальчик по прозвищу Цируш внезапно потерял равновесие и упал в воду, ударившись головой.

Его друг сразу же бросился к нему на помощь, однако удержать Цируша и вытащить его на берег он не смог ‒ мальчика унесло сильным течением.

Сообщается, что занимавшиеся поисками тела школьника сотрудники ГСЧС расставили заградительные сети аж до Мукачево. Приблизительно в 19-00, по информации нашего корреспондента, тело мальчика обнаружили в районе села Яблуново (около 3 км от Воловца).

При этом ни в ГСЧС, ни в МВД факт того, что тело мальчика найдено, пока не подтверждают.

Как писала «Фраза», из-за дождей на Закарпатье началось наводнение. По прогнозу синоптиков, осадки тут сохранятся до конца недели. В области уже подтопило десятки домов, также обрушены некоторые мосты.

Ранее сообщалось, что всю Украину накроют грозовые ливни.

Тэги: общество, поселок, трагедия, наводнение, река, несчастный случай, ЧП, Закарпатье, регионы, школьник, район, гибель, новости Украины

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