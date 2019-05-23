С законом о «тотальной украинизации» будут разбираться на уровне Совета Европы

Положения закона о «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который в народе именуют законом «о тотальной украинизации», будут оцениваться на уровне Совета Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», Венецианская комиссия уже получила соответствующий запрос из Украины.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Совета Европы, президент Комиссии за демократию через право Совета Европы (т. н. «Венецианская комиссия») 22 мая получил письмо с просьбой оценить подписанный президентом Петром Порошенко закон о языке и предоставить свое заключение.

На данный момент неизвестно, когда Комиссия будет изучать резонансный закон. Кроме того, в пресс-службе не разглашают имя автора письма.

Как писала «Фраза», 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За документ проголосовали 278 народных депутатов Украины.

Согласно закону, лицами, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее во время выполнения служебных обязанностей, являются: руководство государства, депутаты; судьи, прокуроры; служащие Национального банка Украины; лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту; педагоги, медики государственных и коммунальных заведений здравоохранения.

При этом действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Также закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно освоить государственный язык гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады только с девятой попытки дали старт «тотальной украинизации».