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Российский план уничтожения Киевского патриархата и Патриарха Филарета достиг апогея, — СМИ

Российский план уничтожения Киевского патриархата и Патриарха Филарета достиг апогея, — СМИ

24-25 мая Патриарха Филарета хотят лишить возможности заниматься церковными делами — сообщает интернет-издание «Персона», пишет «Знай».

План по уничтожению Киевского патриархата, как высшей формы автокефального устройства Украинской православной церкви, Москва не остановила даже после получения украинцами Томоса.

В результате работы с новоизбранным предстоятелем ПЦУ, митрополитом Епифанием с целью достижения его полной лояльности и принуждения к сотрудничеству против Филарета, промосковским группам удалось добиться своего. Из одного из ближайших сторонников Филарета Епифаний превратился в заклятого врага. Епифания сломали и сделали своим средством в этой антиукраинской геополитической игре — говорится в публикации.

В начале мая началась массовая, планируемая и хорошо профинансированная информационная атака против Патриарха Филарета и идеи Киевского патриархата. Уже завтра, 24 мая, должно состояться заседание Священного Синода, а 25 мая — Архиерейского собора Православной церкви Украины. На этих мероприятиях могут быть приняты решения о лишении Патриарха Филарета статуса руководителя Киевской столичной кафедры и отправке его на покой. Этот статус должен запретить патриарху Филарету заниматься церковными делами, рукополагать священников и епископов. Это фактическая принудительная изоляция непокорного Москве Патриарха Филарета.

На этот раз идею Киевского патриархата, за которую страдали и отдавали жизнь миллионы наших соотечественников и о которой еще мечтал Киевский митрополит, святитель Петр Могила, и сейчас которую персонализирует и отстаивает Патриарх Филарет, хотят попытаться уничтожить руками украинских архиереев во главе с предстоятелем ПЦУ — митрополитом Епифанием.

Люди, верующие, политики и церковники, которые понимают всю несправедливость и вред решения о лишении Патриарха Филарета своего статуса, должны поддержать Патриарха, и не допустить уничтожения Киевского патриархата.

24 мая в 10:00, все, кому не безразлична судьба УПЦ, судьба Украины, независимость от Москвы, приходите поддержать эту идею к Софии Киевской! Потому что потом будет поздно, и российский план уничтожения сработает в полную силу — призывает издание.

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