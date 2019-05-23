Главные новости за 23 мая 2019 года

Зеленский объяснил, каким будет референдум о переговорах с Россией. Вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией не будет иметь законодательной инициативы. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. «Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — объяснил Зеленский в ходе встречи с волонтерами и бывшими военнослужащими в Администрации Президента, подчеркнув, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.

Зеленский хочет, чтобы Украина превратилась в «страну в смартфоне». Команда президента Украины Владимира Зеленского объявила о запуске с 27 мая онлайн проекта «Лифт». Он позволит всем желающим презентовать свои идеи по диджитализации государства. «Мы хотим действительно сделать страну в смартфоне. Правительство в смартфоне. Ребят, пора это сделать, без вас не справиться», — заявил Зеленский в ходе крупнейшего в Украине форума интернет-деятелей «iForum» в Киеве.

В ЦИК признают, что досрочные выборы неизбежны, но возможности их провести нет. Центральная избирательная комиссия Украины не успеет распечатать бюллетени для досрочных выборов в Верховную Раду Украины. По словам председателя ЦИК Татьяны Слипачук, этому мешает действующая процедура системы закупок. На брифинге 23 мая Слипачук посетовала, что действующие нормы не позволяют осуществить все необходимые закупки в двухмесячный срок.

Коломойский дал указание своим депутатам саботировать инициативы Зеленского, — СМИ. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский дал указание своим депутатам в Верховной Раде не поддерживать инициативы президента Украины Владимира Зеленского наравне с другими парламентариями. По данным СМИ, он боится оказаться не нужным новому главе государства. Как сообщают СМИ со ссылкой на нескольких не связанных друг с другом народных депутатов, накануне внеочередного заседания парламента 22 мая Коломойский якобы «звонил своим нардепам и говорил, чтобы те не голосовали». «Именно поэтому в „Видродження“ и не дали голосов. Нардепам УКРОПа также велели выйти из зала и не давать голосов», — пишет издание.

Представитель Зеленского в Раде предложил сократить число нардепов. У президента Украины Владимира Зеленского заговорили о сокращении числа народных депутатов в Верховной Раде. Такую идею озвучил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук. По его словам, «есть европейские нормы представительства».

Предприимчивые украинцы решили подзаработать на Зеленском. Пользователи Сети начали активно продавать разные вещи, связанные с президентом Украины Владимиром Зеленским. Преимущественно речь идет об автографах. На OLX нынче можно найти более двух десятков объявлений с предложениями от 500 до 4000 грн. Так, в Харьковской области продается подлинная подпись шестого президента на фирменной открытке «Вечернего квартала» стоимостью в 3,8 тыс. грн. Почти в два раза дешевле (за 2 тыс. грн) здесь же можно приобрести сразу два автографа — не только Зеленского, но и его коллеги Юрия Крапова.

В Мариуполе озверевшие подростки жестоко избили своего сверстника и сняли это на видео. Сверстники жестоко избили ученика средней школы № 69 в Мариуполе. Все происходящее школьники снимали на видео, а потом опубликовали в соцсетях. Группу подростков, избившего 14-летнего парня, возглавлял ученик соседней школы. В результате насильственных действий пострадавший оказался на больничной койке.

В Киеве снимали детское порно: задержаны сутенер и проститутки. В Киеве снимали детское порно. Об этом сообщает столичная полиция. Уже задержан подозреваемый в организации «студии»: это 42-летний мужчина. Ему помогали проститутки, которые вербовали детей. Жертвами стали девочки девяти-десяти лет.

Настя Каменских теперь уже точно выходит замуж за Потапа. Украинский продюсер и певец Алексей Потапенко, более известный под творческим псевдонимом Потап, женился на известной исполнительнице R’n’B Насте Каменских. «Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь», — написал Потап под соответствующим клипом на песню «Константа».

В ООН рассказали о подростковом сексе в Украине. Почти 70% украинских подростков начали сексуальную жизнь по достижению 15 лет. Таковы результаты исследования, проведенного детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). В частности, как сообщается, 9,2% из тех, кто признался в наличии опыта половых отношений, заявил о том, что начал в 12 лет и раньше — 12,1% юношей и 3,5% девушек. 66,8% опрошенных получили интимный опыт после достижения 15 лет.

Завтра всю Украину накроет дождь с грозами. На пятницу, 24 мая, по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики говорят, что осадки пройдут по всей территории страны. Днем будет до 20-27 тепла, а ночью до плюс 10-17. К концу недели ожидается небольшое похолодание.

Тарантино поведал пикантную тайну из своего прошлого. Режиссер Квентин Тарантино приехал на кинофестиваль в Канны со своей новой картиной «Однажды в Голливуде». На презентации ленты американец сделал пикантное признание. Так, Квентин Тарантино поведал журналиста, почему женился лишь после 55 лет. В прошлом году он женился на израильской певице Даниэле Пик.

Оказалось, что усы снижают риск онкологии. Ученые из университета Канзаса в США заявили, что усы снижают риск онкологии губы. Они поделились своими наблюдениями. Американцы проверили две сотни мужчин, которым диагностировали предраковое состояние — актинический кератоз. Врачи говорят, что «это чешуйчатое пятно на коже, которое может перерасти в плоскоклеточную карциному».