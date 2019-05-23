Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 23 мая 2019 года

Главные новости за 23 мая 2019 года

Зеленский объяснил, каким будет референдум о переговорах с Россией. Вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией не будет иметь законодательной инициативы. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. «Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — объяснил Зеленский в ходе встречи с волонтерами и бывшими военнослужащими в Администрации Президента, подчеркнув, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.

Зеленский хочет, чтобы Украина превратилась в «страну в смартфоне». Команда президента Украины Владимира Зеленского объявила о запуске с 27 мая онлайн проекта «Лифт». Он позволит всем желающим презентовать свои идеи по диджитализации государства. «Мы хотим действительно сделать страну в смартфоне. Правительство в смартфоне. Ребят, пора это сделать, без вас не справиться», — заявил Зеленский в ходе крупнейшего в Украине форума интернет-деятелей «iForum» в Киеве.

В ЦИК признают, что досрочные выборы неизбежны, но возможности их провести нет. Центральная избирательная комиссия Украины не успеет распечатать бюллетени для досрочных выборов в Верховную Раду Украины. По словам председателя ЦИК Татьяны Слипачук, этому мешает действующая процедура системы закупок. На брифинге 23 мая Слипачук посетовала, что действующие нормы не позволяют осуществить все необходимые закупки в двухмесячный срок.

Коломойский дал указание своим депутатам саботировать инициативы Зеленского, — СМИ. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский дал указание своим депутатам в Верховной Раде не поддерживать инициативы президента Украины Владимира Зеленского наравне с другими парламентариями. По данным СМИ, он боится оказаться не нужным новому главе государства. Как сообщают СМИ со ссылкой на нескольких не связанных друг с другом народных депутатов, накануне внеочередного заседания парламента 22 мая Коломойский якобы «звонил своим нардепам и говорил, чтобы те не голосовали». «Именно поэтому в „Видродження“ и не дали голосов. Нардепам УКРОПа также велели выйти из зала и не давать голосов», — пишет издание.

Представитель Зеленского в Раде предложил сократить число нардепов. У президента Украины Владимира Зеленского заговорили о сокращении числа народных депутатов в Верховной Раде. Такую идею озвучил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук. По его словам, «есть европейские нормы представительства».

Предприимчивые украинцы решили подзаработать на Зеленском. Пользователи Сети начали активно продавать разные вещи, связанные с президентом Украины Владимиром Зеленским. Преимущественно речь идет об автографах. На OLX нынче можно найти более двух десятков объявлений с предложениями от 500 до 4000 грн. Так, в Харьковской области продается подлинная подпись шестого президента на фирменной открытке «Вечернего квартала» стоимостью в 3,8 тыс. грн. Почти в два раза дешевле (за 2 тыс. грн) здесь же можно приобрести сразу два автографа — не только Зеленского, но и его коллеги Юрия Крапова.

В Мариуполе озверевшие подростки жестоко избили своего сверстника и сняли это на видео. Сверстники жестоко избили ученика средней школы № 69 в Мариуполе. Все происходящее школьники снимали на видео, а потом опубликовали в соцсетях. Группу подростков, избившего 14-летнего парня, возглавлял ученик соседней школы. В результате насильственных действий пострадавший оказался на больничной койке.

В Киеве снимали детское порно: задержаны сутенер и проститутки. В Киеве снимали детское порно. Об этом сообщает столичная полиция. Уже задержан подозреваемый в организации «студии»: это 42-летний мужчина. Ему помогали проститутки, которые вербовали детей. Жертвами стали девочки девяти-десяти лет.

Настя Каменских теперь уже точно выходит замуж за Потапа. Украинский продюсер и певец Алексей Потапенко, более известный под творческим псевдонимом Потап, женился на известной исполнительнице R’n’B Насте Каменских. «Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь», — написал Потап под соответствующим клипом на песню «Константа».

В ООН рассказали о подростковом сексе в Украине. Почти 70% украинских подростков начали сексуальную жизнь по достижению 15 лет. Таковы результаты исследования, проведенного детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). В частности, как сообщается, 9,2% из тех, кто признался в наличии опыта половых отношений, заявил о том, что начал в 12 лет и раньше — 12,1% юношей и 3,5% девушек. 66,8% опрошенных получили интимный опыт после достижения 15 лет.

Завтра всю Украину накроет дождь с грозами. На пятницу, 24 мая, по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики говорят, что осадки пройдут по всей территории страны. Днем будет до 20-27 тепла, а ночью до плюс 10-17. К концу недели ожидается небольшое похолодание.

Тарантино поведал пикантную тайну из своего прошлого. Режиссер Квентин Тарантино приехал на кинофестиваль в Канны со своей новой картиной «Однажды в Голливуде». На презентации ленты американец сделал пикантное признание. Так, Квентин Тарантино поведал журналиста, почему женился лишь после 55 лет. В прошлом году он женился на израильской певице Даниэле Пик.

Оказалось, что усы снижают риск онкологии. Ученые из университета Канзаса в США заявили, что усы снижают риск онкологии губы. Они поделились своими наблюдениями. Американцы проверили две сотни мужчин, которым диагностировали предраковое состояние — актинический кератоз. Врачи говорят, что «это чешуйчатое пятно на коже, которое может перерасти в плоскоклеточную карциному».

Тэги: Верховная Рада Украины, народный депутат, политика, смартфон, лифт, Центральная избирательная комиссия Украины, Игорь Коломойский, Мариуполь, криминал, референдум, технологии, Владимир Зеленский, новости Украины, Татьяна Слипачук, Настя Каменских

Комментарии

Статьи

23.05.19 09:22

Развод Гройсмана: едва подешевев на копейки, газ резко подорожает

Автор: Александр Карпец

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
23.05.19 08:44

«Шахтер» – «Динамо»: дерби без лидеров

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского
23.05.19 17:46

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

Автор: Адриан Радченко, «Апостроф»

Выбор редакции
Все первые кадровые назначения Зе!: «агент» Кремля, «человек Коломойского» и организатор трансляции инаугурации Порошенко
Все первые кадровые назначения Зе!: «агент» Кремля, «человек Коломойского» и организатор трансляции инаугурации Порошенко
Все первые кадровые назначения Зе!: «агент» Кремля, «человек Коломойского» и организатор трансляции инаугурации Порошенко
Все первые кадровые назначения Зе!: «агент» Кремля, «человек Коломойского» и организатор трансляции инаугурации Порошенко
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Эксперт из команды Зе! Святослав Юраш за час не смог толком ответить ни на один вопрос ведущей
Эксперт из команды Зе! Святослав Юраш за час не смог толком ответить ни на один вопрос ведущей
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 23 мая 2019 года

Главные новости за 23 мая 2019 года
23.05.19 18:59
605
Последние новости
23.05.19 21:43

В центре «Белый Свет» пройдет выставка виртуозной графики
23.05.19 21:34

На Чемпионате мира под Киевом украинские рыцари победили 29 стран
23.05.19 21:24

В Киеве молодые парни подрались с коммунальщиками ‒ видео
23.05.19 21:17

В конце мая в Украине стартует фестиваль эротического кино
23.05.19 20:45

У Зеленского рассказали, когда избавятся от «люстрированного» Богдана
23.05.19 20:15

На Закарпатье школьника смыло в реку и унесло течением
23.05.19 19:37

С законом о «тотальной украинизации» будут разбираться на уровне Совета Европы
Фото и Видео
В центре «Белый Свет» пройдет выставка виртуозной графики
В центре «Белый Свет» пройдет выставка виртуозной графики
В центре «Белый Свет» пройдет выставка виртуозной графики
В центре «Белый Свет» пройдет выставка виртуозной графики
В Киеве молодые парни подрались с коммунальщиками ‒ видео
В Киеве молодые парни подрались с коммунальщиками ‒ видео
В Киеве горящий автомобиль перегородил Владимирский спуск
В Киеве горящий автомобиль перегородил Владимирский спуск
В Мелитополе мужчина купил пельмени с тараканом
В Мелитополе мужчина купил пельмени с тараканом
Из-за дождей на Закарпатье началось наводнение
Из-за дождей на Закарпатье началось наводнение
В Мариуполе озверевшие подростки жестоко избили своего сверстника и сняли это на видео
В Мариуполе озверевшие подростки жестоко избили своего сверстника и сняли это на видео
В одном из киевских подъездов нашли страшный труп наркомана (18+)
В одном из киевских подъездов нашли страшный труп наркомана (18+)
Тарантино поведал пикантную тайну из своего прошлого
Тарантино поведал пикантную тайну из своего прошлого
В Киеве молодой парень разбился на мопеде
В Киеве молодой парень разбился на мопеде
Автобус с российскими туристами попал в кровавое ДТП в Италии
Автобус с российскими туристами попал в кровавое ДТП в Италии
fraza.ua
Новости блогосферы
22.05.19 18:45

Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
21.05.19 18:45

Вакарчук ходит под Соросом
21.05.19 10:29

Порошенко неплохо гульнул за 5 лет, но пришло время платить по счетам
20.05.19 20:18

Отпетляет только Парубий со справкой. Остальных надо судить

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.