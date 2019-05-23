Зеленский объяснил, каким будет референдум о переговорах с Россией

Вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией не будет иметь законодательной инициативы. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе главы государства.

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», - объяснил Зеленский в ходе встречи с волонтерами и бывшими военнослужащими в Администрации Президента, подчеркнув, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.

В итоге участники встречи согласились, что в таком случае целесообразно это называть не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.

Как сообщала «Фраза», 21 мая 2019 года глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского рассматривает возможность проведения референдума относительно мирных договоренностей с Россией. «Окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом, если там будут точки, проблемные для восприятия теми или иными, может быть вынесено на референдум, чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы сам народ, само общество приняло такое решение, подходят ли те или иные договоренности», — заявил Богдан.