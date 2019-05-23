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Домбровский не исключает отзыва законопроекта об отсрочке рынка электроэнергии

Домбровский не исключает отзыва законопроекта об отсрочке рынка электроэнергии

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский не исключает возможность отзыва законопроекта № 10318 об отсрочке нового рынка электроэнергии. Главное условие — Правительство должно взять ответственность на себя. Об этом он заявил в рамках Форума по энергетической безопасности Украины, сообщают «Украинские новости».

«Верховная Рада приняла законопроект два года назад о рынке электроэнергии. В законопроекте четко расписаны обязательства всех органов исполнительной власти и всех ключевых стейкхолдеров с точки зрения того, что нужно было сделать. Сегодня, если правительство или Министерство энергетики готовы взять ответственность, и они убеждены, что рынок можно запускать с 1 июля, пожалуйста, они могут сказать: друзья, мы убеждены, что рынок можно запускать с 1 июля. Мы берем на себя ответственность. Мы с Л.Пидлисецким можем и отозвать этот законопроект».

Как сообщалось, вчера 22 мая Кабмин принял все ключевые документы, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии.

«Речь идет о возложении специальных обязательств на „Энергоатом“, „Укргидроэнерго“ и частично на „Укрэнерго“, о порядке проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним контрактам, о порядке проведения конкурса на введение новых генерирующих мощностей и другие», — рассказали в правительстве.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рынок электроэнергии должен запуститься с 1 июля. Глава правительства считает, что при введении нового рынка электроэнергии должен быть учтен социальный аспект.

«Для меня же очень важно, чтобы любые новации не привели к повышению цен на электроэнергию для людей», — сказал Гройсман. Именно для этого, по аналогии с Францией, на энергорынке которой так же большая доля атомной энергии, на государственные генерации («Энергоатом» и «Укргидроэнерго») накладываются спецобязательства (PSO).

Как сообщалось, в 1 июля 2019 запланирован старт работы нового рынка электроэнергии, который введет в Украине Третий энергетический пакет ЕС. От своевременного запуска зависит, получит ли страна 500 млн евро макроэкономической помощи от ЕС и дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.

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