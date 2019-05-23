В ЦИК признают, что досрочные выборы неизбежны, но возможности их провести нет

Центральная избирательная комиссия Украины не успеет распечатать бюллетени для досрочных выборов в Верховную Раду Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам председателя ЦИК Татьяны Слипачук, этому мешает действующая процедура системы закупок.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», на брифинге 23 мая Слипачук посетовала, что действующие нормы не позволяют осуществить все необходимые закупки в двухмесячный срок.

При этом она не уточнила, о каких трудностях идет речь, но вступила в заочную дискуссию с заместителем министра экономического развития и торговли Максимом Нефедовым, который поставил на один уровень выборы и бродячие цирки. «Несмотря на те примеры, которые приводил нам Максим Нефедов, сравнивая закупки для избирательного процесса и для цирков, которые путешествуют по Украине, — это не одно и то же», — заявила глава ЦИК.

Как сообщает «Украинская правда», Слипачук обратилась к президенту, парламенту и Кабинету министров с призывом немедленно принять необходимые решения, которые позволят провести внеочередные выборы народных депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины. В противном случае, по ее словам, по действующей процедуре системы закупок ЦИК не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.

При этом она подчеркнула, что несмотря на заявления об обжаловании решения о роспуске ВР, избирательный процесс запущен и остановить его невозможно.

Отметим, что сегодня, 23 мая, Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады был опубликован в «Урядовом курьере». Это значит, что с завтрашнего дня стартует избирательная кампания по выборам народных депутатов Украины, которые состоятся 21 июля 2019 года.

Как сообщала «Фраза», 20 мая 2019 года в Киеве состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. В своей первой речи в качестве главы государства он объявил о роспуске Верховной Рады и призвал министров подать в отставку.

21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах.

22 мая Зеленский отправил в Верховную Раду законопроекты «О внесении изменений в закон Украины „О публичных закупках“ по осуществлению закупок во время избирательного процесса», однако депутаты отказались вносить их даже в повестку дня.