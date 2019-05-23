Настя Каменских теперь уже точно выходит замуж за Потапа

Украинский продюсер и певец Алексей Потапенко, более известный под творческим псевдонимом Потап, женился на известной исполнительнице R’n’B Насте Каменских. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил сам музыкант на своем официальном канале в YouTube.

«Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь», — написал Потап под соответствующим клипом на песню «Константа».

В клипе Потап поет о любви к Насте и их будущих детях. При этом певица появляется в пикантных образах. Кроме того, пара снялась в свадебных нарядах.

Как сообщает РБК-Украина, сама свадьба состоится сегодня, 23 мая в роскошном ресторане под Киевом 23 мая. На празднике ожидается несколько сотен гостей.

Как сообщала «Фраза», осенью 2010 года Настя Каменских заявила, что сделает операцию по увеличению груди после того, как родит троих мальчиков.