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Зеленский прокомментировал свое поражение в стенах парламента

Зеленский прокомментировал свое поражение в стенах парламента

Президент Украины Владимир Зеленский признал свое поражение в противостоянии с депутатами Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», новоизбранный глава государства согласился на проведение парламентских выборов по «старой» системе.

Как написал «Зе» на своей странице в Facebook, народные избранники успешно «прокатили» предложение президента провести внеочередные выборы по пропорциональной системе, поскольку «мажоритарка» дает им шанс «за деньги и гречку» вновь получить депутатские мандаты.

Тем не менее, Зеленский выразил уверенность, что и это «им» не поможет. По его мнению, сознательные украинцы и на мажоритарных округах выберут новых политиков, которые способны не словами, а на деле изменить страну.

«Сделаем их вместе? 21 июля!», ‒ резюмировал Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», в среду, 22 мая, депутаты Рады дружно проигнорировали предложение Зеленского изменить избирательную систему. В частности, инициативу «Зе» поддержали только 92 парламентария.

Ранее сообщалось, что Зеленский уже успел отменить один из своих указов.

Тэги: Верховная Рада Украины, выборы, общество, законопроект, политика, мажоритарка, Президент Украины, парламентские выборы, поражение, избирательная система, Владимир Зеленский, новости Украины

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