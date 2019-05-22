«Шахтер» в Харькове не смог дожать «Динамо»

Сегодня, 22 мая, в Украине состоялся 30-й тур футбольной премьер-лиги. Как передает корреспондент «Фразы», в центральном матче тура донецкий «Шахтер» в Харькове принимал киевское «Динамо».

В силу разных причин «горняки» не могли рассчитывать на ряд игроков основного состава. Впрочем, то же самое касается и киевлян. Впрочем, ни для одних, ни для других эта встреча никакого турнирного значения не играла. «Шахтер» стал чемпионом Украины еще в прошлом туре, а «Динамо» ни выше, ни ниже второго места не переместится.

Начали игру резвее донецкие футболисты, но счет открыли гости. Цыганков, получив мяч на правом фланге атаки своей команды, ворвался в штрафную, убрал сразу двоих защитников и был сбит одним из них — судья незамедлительно указал на «точку». Приговор вышел исполнять сам пострадавший и не промахнулся — 1:0.

Гости продолжали гнуть свою линию, пока на последней минуте первого тайма их не подвел защитник Артем Шабанов, заработавший «горчичник». А так как для него он оказался уже вторым, ему пришлось заблаговременно покинуть пределы поля.

Численным преимуществом хозяева поля воспользовались спустя пять минут после возобновления игры. После передачи на ход от Кайоде Тете выбежал один на один с Бойко и нанес точный удар.

«Горняки» продолжали нагнетать обстановку у чужих ворот, но за двадцать минут до финального свистка и у них случилось удаление — вторую желтую карточку получил Хочолава и отправился вслед за Шабановым.

После этого снова больше мячом владели киевляне, но никаких дивидендов от этого не получили. Ближе к финальному свистку обе команды были близки к тому, чтобы вырвать победу, но, в итоге — боевая ничья 1:1.

Ранее «Фраза» сообщала, что СМИ подыскали для «Динамо» нового главного тренера.