На Ровенщине трагически погиб 12-летний мальчуган

Во вторник, 21 мая, в одном из сел Рокитновского района Ровенской области трагически погиб 12-летний школьник. Как выяснили журналисты «Фразы», подросток лишился жизни, оставшись один в огромной песчаной яме.

Как передает пресс-служба областной полиции, после школы двое братьев-двойняшек отправились играть на расположенную неподалеку от дома огромную песчаную яму.

Через некоторое время один из мальчиков отправился домой, а второй остался в яме копать «землянку».

Сообщается, что в результате таких действий, в яме произошел сдвиг песка, которым и засыпало несчастного школьника. Его брат, вернувшийся назад, стал звать на помощь и попытался самостоятельно разрыть песок.

К сожалению, когда мальчика извлекли из ямы, он уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, смерть подростка наступила в результате асфиксии, а именно сжатия грудной клетки и живота песком во время обрушения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 УК Украины («убийство») с пометкой «несчастный случай».

Как писала «Фраза», на Житомирщине подросток зачем-то полез на крышу электрички. За что и получил мощнейший удар током.

Ранее в Киеве школьники экстремально прокатились на троллейбусе.