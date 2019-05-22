САП занялась расследованием крупной аферы, к которой могут быть причастны Порошенко и Кононенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко и его ближайший соратник Игорь Кононенко могут быть причастны к незаконным действиям должностных лиц компании «Центрэнерго». Как выяснили журналисты «Фразы», Специализированная антикоррупционная прокуратура уже начала расследование.

Как сообщается на странице САП в Facebook, уголовное производство открыто по результатам личного приема гражданина Дмитрия Крючкова руководителем ведомства Назаром Холодницким.

По словам заявителя, должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго», совместно с должностными лицами ФГИУ и рядом служебных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» с целью хищения денежных средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.

В результате подобных действий злоумышленникам удалось «провернуть» схему завладения имуществом ПАО «Центрэнерго» путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. При этом средства в сумме более 6 млрд. грн., что должны были бы быть получены от такого отчуждения, были предварительно выведены из ПАО «Центрэнерго» и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов.

Как отметил Дмитрий Крючков, совместные действия указанной группы злоумышленников координировались народным депутатом Украины Игорем Кононенко и бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

По данным фактам следователи САП уже начали расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины («злоупотребление властью или служебным положением»).

Как писала «Фраза», Госбюро расследований зарегистрировало заявление о возможной причастности Порошенко к госизмене.

Ранее стало известно, что Порошенко могут взять под стражу и арестовать его имущество. Портнов завтра запускает процесс.