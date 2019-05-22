Зеленский определился с секретарем СНБО. Им стал бывший советник Януковича

В среду, 22 мая, президент Украины определился с кандидатурой на должность секретаря СНБО. Как выяснили журналисты «Фразы», высокий государственный пост займет экс-советник беглого главы государства Виктора Януковича.

Как передает «Лига», новость о назначении Александра Данилюка журналистам сообщил заместитель главы президентской Администрации Руслан Рябошапка.

По его словам, соответствующий документ уже готов и будет опубликован в самое ближайшее время.

«Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан», ‒ подчеркнул он.

По сведениям из открытых источников, Александр Александрович Данилюк родился в 1975 году в Молдавской ССР. Получил три высших образования (одно из них ‒ в США).

В течение нескольких лет работал над проектами компании «McKinsey & Company» в Лондоне и Москве, ещё четыре года возглавлял один из инвестиционных фондов Лондона.

С 2010 года являлся внештатным советником президента Виктора Януковича и возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ.

В 2014 году указом Петра Порошенко был назначен представителем президента Украины в Кабинете министров.

С 25 сентября 2015 занимал должность заместителя Главы Администрации президента Украины.

14 апреля 2016 года Александр Данилюк утвержден на должность министра финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана.

7 июня 2018 года был уволен с поста министра.

Как писала «Фраза», Зеленский уже успел отменить один из своих указов.

Ранее депутаты дружно проигнорировали все предложения Зеленского.