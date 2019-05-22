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Главные новости за 22 мая 2019 года

Главные новости за 22 мая 2019 года

Первый законопроект Зеленского ушел в Верховную Раду. Президент Украины Владимир Зеленский отправил в Верховную Раду свой первый законопроект. Он уже зарегистрирован в парламенте и доступен на его сайте. Владимир Зеленский внес на рассмотрение народных депутатов законопроект № 10317 «О внесении изменений в закон Украины „О публичных закупках“ по осуществлению закупок во время избирательного процесса».

Депутаты дружно проигнорировали все предложения Зеленского. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл внеочередное пленарное заседание парламента. Перед этим народные депутаты отказались включить в повестку дня внеочередного заседания два законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов, а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках. В частности, за внесение в повестку дня сессии законопроекта президента Владимира Зеленского об изменении избирательной системы для выборов народных депутатов проголосовали лишь 92 нардепа.

Заместителем главы СБУ по борьбе с коррупцией стал друг детства Зеленского. Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем председателя Службы безопасности Украины главу партии «Слуга народа» Ивана Баканова. Соответствующий указ 22 мая опубликован на официальном сайте главы государства. В частности, указом за номером 316 постановляется «назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины».

Зеленский уже успел отменить один из своих указов. Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента. Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства. В качестве причины в тексте документа указывается: «Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года № 309 „О назначении Е. Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины“». При этом предыдущий указ о назначении Зеркаль был удален с сайта.

Волкер просил Зеленского не назначать Богдана, — СМИ. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не назначать на должность главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана. По данным СМИ, это связано с его близостью к олигарху Игорю Коломойскому. Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в окружении Владимира Зеленского Волкер звонил украинскому президенту с настоятельной просьбой избежать такого назначения. В ответ глава государства якобы взял время на размышления.

У Зеленского решили переложить ответственность за условия мира на Донбассе на украинцев. Команда президента Украины Владимира Зеленского рассматривает возможность проведения референдума относительно мирных договоренностей с Россией. Об этом заявил глава Администрации Президента Андрей Богдан. По его словам, «окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом, если там будут точки, проблемные для восприятия теми или иными, может быть вынесено на референдум, чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы сам народ, само общество приняло такое решение, подходят ли те или иные договоренности».

Онищенко засобирался в Украину на суд. Но не над собой. Беглый народный депутат Украины Александр Онищенко, находящийся в розыске, заявил о готовности вернуться в Украину, чтобы принимать участие в судебном процессе над бывшим президентом Украины Петром Порошенко. По его словам, это может произойти в ближайшие две недели. «Я в Киев вернусь еще, я просто написал в судебные органы, что готов участвовать в своем судебном процессе. Завтра у меня будет первое судебное заседание, думаю, на второе уже я приеду. Думаю, 10 дней — две недели», — заявил Онищенко.

По данным СМИ, 8 украинских военнослужащих оказались в плену из-за «дружественного огня». В среду утром восемь военнослужащих Вооруженных сил были задержаны боевиками оккупированных районов Донецкой области. В частности, как сообщается, по предварительной информации, военные, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований РФ.

У Кличко признали, что победить МАФы в Киеве — невозможно. С начала этого года в столице демонтировали две с половиной сотни МАФов и четыре десятка единиц передвижной торговли. Такие цифры приводят в КГГА. В киевской мэрии говорят, что самые популярные нарушения у уличных торговцев — это самозахваты земли, неуплата налогов и нелегальное подключение к электросетям.

Украину несколько дней будут поливать дожди. В ближайшие дни всю Украину накроют грозовые дожди. Об этом говорят в Гидрометцентре. Синоптики обещают осадки по всей территории страны. Они должны немного стихнуть ближе к выходным. Днем по стране в среднем будет плюс 20-25, а ночью — 11-15.

Украина поучаствует в финале Лиги чемпионов УЕФА. Украинский электронный струнный женский квартет Asturia исполнит гимн Лиги чемпионов УЕФА перед началом финального матча между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», который пройдет 1 июня в Мадриде. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА. В частности, как сообщается, в момент, когда игроки «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» выстроятся на поле перед главным матчем сезона в европейском клубном футболе, «свое особое прочтение легендарного гимна Лиги чемпионов» представит струнный квартет, состоящий из Веры Валиевой (скрипка), Екатерины Головко (скрипка), Елены Москаленко (альт) и Мирославы Цыбки (виолончель).

В ООН констатировали, что над миром нависла угроза ядерной войны. Сегодня риск применения ядерного оружия наиболее высок со времен Второй мировой войны. По словам директора Института ООН по исследованию проблем разоружения Ренаты Дван, все ядерные державы осуществляют программы модернизации ядерных вооружений. По словам Дван, ситуация в сфере контроля над вооружениями радикально изменяется в том числе по причине стратегического противостояния между Китаем и США. Кроме того, на традиционные договоренности о контроле над вооружениями негативно влияют новые типы войн, рост числа вооруженных группировок и новые технологии, которые стирают грань между наступлением и обороной.

Бандиты на мотоциклах убили десятки крестьян в Нигерии (18+). Нигерийский штат Кацина потрясла страшная трагедия. Местные банды убили как минимум 26 крестьян. Их тела уже найдены. По данным полиции, вооруженные головорезы совершали свои налеты на мотоциклах.

Бразилию потрясла жестокая бойня в одной из церквей. В бразильском Паракату произошла кровавая бойня. Людей расстреляли в одной из местных церквей. Как передает местная полиция, жертвами инцидента стали как минимум четыре человека. Уже известно, что убийцей стал жених: перед свадебной церемонией 39-летний Рудсон Арагон Гимараеш убил свою невесту, после чего пришел в церковь, где принялся стрелять в гостей.

Человек-стена развеселил Трампа до слез. С президентом США Дональдом Трампом произошел очередной курьез. На этот раз все случилось на его митинге в Пенсильвании. Тут среди своих сторонников Дональд Трамп увидел мужчину в костюме «стены», символизирующий стену на границе США и Мексики. Увиденное привело американского лидера в восторг.

Тэги: заседание, Верховная Рада Украины, Киев, суд, общество, коррупция, СБУ, указ, плен, законопроект, политика, МАФ, спорт, культура, референдум, кумовство, Александр Онищенко, Курт Волкер, Владимир Зеленский, новости Украины, Андрей Богдан, Елена Зеркаль

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