Портнов рассказал о роли руководства ГПУ в сокрытии массовых убийств на Майдане

Юрист Андрей Портнов сегодня внезапно прибыл в ГПУ. Как выяснили журналисты «Фразы», на допросе он сообщил о роли главы Департамента спецрасследований Горбатюка и руководства Генпрокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане.

«Друзья, с целью пресечь дешевый пиар Генеральной прокуратуры, сегодня я сам внезапно прибыл туда на допрос, где прекрасно провёл 3,5 часа. На допросе сообщил о роли главы Департамента специальных расследований Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане», — написал Портнов в своем телеграм-канале.

«Теперь у следователей будет чуть больше работы, — они должны следственным путём проверить указанную информацию, допросить своих собственных руководителей и внести это всё в реестр досудебных расследований», — добавил юрист.

Напомним, команда известного юриста Андрея Портнова направила в Государственное бюро расследований первое заявление о возможном преступлении экс-президента Украины.

Как сообщалось ранее, экс-замглавы администрации Януковича вернулся в Украину и заявил, что «это сигнал».