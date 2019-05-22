По данным СМИ, 8 украинских военнослужащих оказались в плену из-за «дружественного огня»

В среду утром восемь военнослужащих Вооруженных сил были задержаны боевиками оккупированных районов Донецкой области. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице Операции объединенных сил в Facebook.

В частности, как сообщается, по предварительной информации, военные, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований РФ.

Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих.

В то же время, как сообщает InfoResist со ссылкой на источник в зоне ООС, грузовик с военнослужащими 54 бригады ВСУ по ошибке попал под огонь украинских пограничников, в результате чего сменил маршрут и оказался на оккупированной РФ территории.

«Бойцы ехали на грузовике на сверку оружия в одно из подразделений. Они по ошибке выехали на украинский КПВВ „Новотроицкое“ и не выполнили требования пограничников. Они открыли огонь. Бойцы испугались и на скорости выдвинулись в сторону территории, подконтрольной боевикам, где и были захвачены», — рассказал источник.

В то же время Государственная пограничная служба пока никак не прокомментировала данную информацию.

Как сообщала «Фраза», 17 июня 2014 года руководством батальона территориальной обороны «Айдар» самовольно было принято решение относительно штурма группировок, которые дислоцируются в городе Луганск. Во время марша бойцы батальона попали в засаду. 8 бойцов оказались в плену.

В январе 2015 года в донецком аэропорту 8 военнослужащих, которые шли на помощь «киборгам» сбились с пути и оказались в плену.

В апреле 2016 года двое украинских военнослужащих попали в плен террористов вблизи Горловки.