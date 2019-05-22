Депутаты дружно проигнорировали все предложения Зеленского

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл внеочередное пленарное заседание парламента. Как выяснили журналисты «Фразы», перед этим народные депутаты отказались включить в повестку дня внеочередного заседания два законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов, а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках.

Как сообщает «Украинская правда», в частности, за внесение в повестку дня сессии законопроекта президента Владимира Зеленского об изменении избирательной системы для выборов народных депутатов проголосовали лишь 92 нардепа.

За внесение в повестку дня сессии законопроекта президента о публичных закупок во время избирательного процесса проголосовали лишь 127 нардепов.

Между тем, как сообщает «Интерфакс-Украина», представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что дальнейшие шаги Зеленского после провального голосования за его инициативы будут обсуждаться. «У нас есть несколько планов, но они зависели от того, какая будет реакция Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать нашу тактику по плану А, Б или С, которые у нас есть», — заявил Стефанчук, подчеркнув, что досрочные выборы могут пройти и по старому законодательству.

Отметим, очередное заседание Рады должно состояться во вторник, 28 мая.

Как сообщала «Фраза», 21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах.

22 мая Зеленский отправил в Верховную Раду законопроекты «О внесении изменений в закон Украины „О публичных закупках“ по осуществлению закупок во время избирательного процесса».