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Митрополит Антоний рассказал, почему святого Николая называют «образцом кротости»

Митрополит Антоний рассказал, почему святого Николая называют «образцом кротости»

В день праздника перенесения мощей святителя Николая чудотворца из Мир Ликийских в Бари, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал, почему святого называют «образом кротости». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, размышления владыки Антоний на эту тему опубликованы на портале «Православная жизнь».

«Святителя Николая, Мирликийского Чудотворца, особо почитают верующие. И не только православные. Хотя он и жил много веков назад, в IV веке, память о нем сильна в народе и практически в каждом доме есть икона  Николая Чудотворца.

Мы молимся святому угоднику Божию в моменты тяжелейших испытаний, скорбей, болезней, когда не к кому больше обратиться. Он последняя надежда и верный оплот», - сказал владыка.

Митрополит Антоний рассказал, о чем просят верующие святого Николая.

«Святой Николай помогает при гонениях и несправедливости, в путешествиях, и в различных сложных, экстремальных ситуациях.

В молитвах Святителю Николаю он назван образом кротости. И это высшая похвала  человеческая», - сообщил он.

Управделами УПЦ отметил, что в современном мире понятие «кротость» часто воспринимается неправильно.

«Кротость у современных людей ассоциируется со слабостью, считается ее синонимом, успешные люди стремятся быть сильными, дерзкими и, как они считают, в этом причина их успеха.

Но жизнь святых, и в особенности жизнь Святителя Николая, помогает нам  понять, что все с точностью наоборот. Ни у одного человека, знакомого с житием святого, он не ассоциируется со слабым человеком, безвольным, а предстает мужественным, отважным, стойким  борцом за православную веру. Святой остановил меч палача, которым хотели отсечь голову ни в чем не повинного человека, он всегда заступался за слабых и несправедливо обиженных людей, не боясь при этом никаких последствий. Известно, что он обращался в защиту невинных к самому императору.

Истинная  кротость – это умение не обращать свою силу, таланты во зло.  Истинная кротость – это великая сила. Это и есть наивысший успех.

«Слабость велика, а сила ничтожна, – говорил главный герой  «Сталкера»,  фильма А. Тарковского, – когда человек рождается, он слаб и гибок, а когда умирает – он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко, а когда оно сухо и жестко – оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Слабость и гибкость – выражают свежесть бытия. Поэтому что отвердело, то не победит»», - сказал митрополит.

Владыка Антоний рассказал о парадоксе духовной жизни.

««Пока мы слабы, а значит кротки, мы восприимчивы к помощи Божией,  принимаем Его волю, отрекаясь от своей, сострадательны к ближним, милосердны к павшим и согрешившим. Но как только мы становимся сильными, уповаем на себя, свои знания и таланты, мы сразу же теряем настоящую силу и становимся абсолютно немощными. Такой парадокс духовной жизни.

Будем по молитвам Святителя Николай взращивать в себе непобедимую силу – кротость, которая преодолевает все препятствия, невзгоды, испытания и вселяет крепкую веру в Бога и надежду на Его всегдашнюю помощь и великие милости.
Святый отче Николае, моли Бога о нас!», - сказал он.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Почаеве тысячи верующих УПЦ отметили день памяти преподобного Иова.

Тэги: общество, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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