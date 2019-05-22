Зеленский уже успел отменить один из своих указов

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.

В качестве причины в тексте документа указывается: «Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года № 309 „О назначении Е. Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины“».

При этом предыдущий указ о назначении Зеркаль был удален с сайта.

Сама Зеркаль на своей странице в Facebook пообещала объяснить сложившуюся ситуацию вечером, подчеркнув, что «вопрос не в должности».

Как сообщает «Европейская правда», из того, как развивались события с публикацией указа, можно сделать вывод, что Елену Зеркаль назначили, не получив от нее окончательного согласия. При этом источники издания в АП сообщили, что она соглашалась быть уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России.

Как сообщала «Фраза», 21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский произвел ряд кадровых назначений. В частности, подписал указ о назначении Светланы Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины наряду с Юрием Костюком, Русланом Рябошапкой, Кириллом Тимошенко.

Елена Зеркаль на данный момент занимает поста заместителя министра иностранных дел Павла Климкина.