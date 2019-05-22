Заместителем главы СБУ по борьбе с коррупцией стал друг детства Зеленского

Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем председателя Службы безопасности Украины главу партии «Слуга народа» Ивана Баканова. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий указ 22 мая опубликован на официальном сайте главы государства.

В частности, указом за номером 316 постановляется «назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины».

Как известно, Баканов является одним из непубличных представителей «95 квартала» и до этого назначения возглавлял штаб Зеленского. Кроме того, он является другом детства нынешнего президента.

Другим указом Зеленский назначил Андрея Геруса своим представителем в Кабинете министров.

Как напоминает «Украинская правда», Герус был членом Национальной комиссии по регулированию энергетики, где активно выступал против закупки трансформаторов, произведенных на предприятии Константина Григоришина, который в те времена был партнером экс-президента Петра Порошенко. Был уволен с должности по собственному желанию.

Ранее «Фраза» опубликовала полный список первых кадровых назначений, сделанных президентом Украины Петром Порошенко, 21 мая 2019 года.