У Кличко признали, что победить МАФы в Киеве – невозможно

С начала этого года в столице демонтировали две с половиной сотни МАФов и четыре десятка единиц передвижной торговли. Как выяснили журналисты «Фразы», такие цифры приводят в КГГА.

В киевской мэрии говорят, что самые популярные нарушения у уличных торговцев – это самозахваты земли, неуплата налогов и нелегальное подключение к электросетям.

В мае уже демонтировали 44 МАФа, девятнадцать из них – в подземных переходах.

В КГГА признают, что искоренить проблему – невозможно. Но обещают привести все МАФы в городе к «единому знаменателю»: уже разработана «Комплексная схема» размещения ларьков.

Власти города говорят, что провели конкурсы на размещение МАФов в Соломенском, Печерском и Шевченковском районах.

Как писала «Фраза», на киевской окраине горели МАФы.

Ранее на Шулявке в Киеве снесли МАФы.