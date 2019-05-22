Волкер просил Зеленского не назначать Богдана, – СМИ

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не назначать на должность главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, это связано с его близостью к олигарху Игорю Коломойскому.

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в окружении Владимира Зеленского Волкер звонил украинскому президенту с настоятельной просьбой избежать такого назначения. В ответ глава государства якобы взял время на размышления.

Как сообщала «Фраза», 21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Коломойского Андрея Богдана главой Администрации Президента.

Как сообщали СМИ, 20 мая 2019 года граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, являющиеся клиентами личного адвоката президента Трампа Рудольфа Джулиани, обратились в Генпрокуратуру, МВД и Государственное бюро расследований с требованием открыть уголовное производство относительно возможного совершения Коломойским «преступления против жизни».