Украина поучаствует в финале Лиги чемпионов УЕФА

Украинский электронный струнный женский квартет Asturia исполнит гимн Лиги чемпионов УЕФА перед началом финального матча между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», который пройдет 1 июня в Мадриде. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе УЕФА.

В частности, как сообщается, в момент, когда игроки «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» выстроятся на поле перед главным матчем сезона в европейском клубном футболе, «свое особое прочтение легендарного гимна Лиги чемпионов» представит струнный квартет, состоящий из Веры Валиевой (скрипка), Екатерины Головко (скрипка), Елены Москаленко (альт) и Мирославы Цыбки (виолончель).

Как сообщает «Интерфакс-Украина», участницы квартета получили классическое музыкальное образование в киевской Национальной академии имени Петра Чайковского. Являются лауреатами многочисленных конкурсов скрипачей и виолончелистов.

Группа, название которой происходит от одноименного названия произведения известного испанского композитора Исаака Альбениса, разработала собственный уникальный стиль благодаря использованию современных электронных музыкальных инструментов.

В 2017 году квартет выпустил свой первый альбом, в который вошли как оригинальные аранжировки классических произведений, так и кавер-версии песен таких известных исполнителей, как Леди Гага, Мадонна и Depeche Mode.

Как сообщала «Фраза», 26 мая 2018 года в Киеве впервые в истории Украины прошел финальный матч Лиги чемпионов УЕФА.