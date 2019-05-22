Зеленский назначил своих помощников и заместителей Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский назначил совладельца студии «Квартал 95» Сергея Шефира своим первым помощником. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий указ № 305/2019 опубликован на официальном сайте президента.

Другим указом Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента Украины.

Кроме того, президент подписал указы о назначении Юрия Костюка, Руслана Рябошапки, Елены Зеркаль и Кирилла Тимошенко заместителем главы Администрации президента Украины.

Также Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака помощником президента, Руслана Стефанчука — советником президента Украины — представителем президента Украины в Верховной Раде Украины, а Михаила Федорова — советником президента Украины.

Как пишет Укринформ, Сергей Трофимов является исполнительным продюсером «95 квартала».

Елена Зеркаль была заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.

Юрий Костюк известен тем, что писал сценарии к сериалам и кинофильмам студии «Квартал 95». Участвовал в написании сценариев к фильмам «8 первых свиданий» (2012), «Любовь в большом городе 3» (2013), сериалам «Сваты 5» (2011), «Байки Митяя» (2012). Во время избирательной кампании входил в креативную группу штаба Зеленского.

Руслан Рябошапка во время избирательной гонки был советником Зеленского по правоохранительной и антикоррупционной политике, а до этого работал в НАПК. По данным источников LB.ua, Рябошапка в АП будет заниматься вопросами судебной реформы.

Кирилл Тимошенко — основатель продакшн «Гуд Медиа», занимался трансляциями, съемкой социальной и политической рекламы, входил в оргкомитет инаугурации Зеленского. В числе заказчиков Тимошенко — многие топ-политики страны. В 2014-м его продакшн организовывал трансляцию инаугурации Петра Порошенко.

Андрей Ермак — юрист-международник, основатель и CEO «Международная юридическая компания», которая уже более 20 лет успешно работает в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права. Кроме того, Ермак является учредителем Garnet International Media Group и продюсером фильмов «Правило боя» и «Межа».

Кроме того, как рассказал в эфире телеканала «112 Украина», глава Администрации президента Андрей Богдан, на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны сейчас рассматривается кандидатура Александра Данилюка. «Об Александре Данилюке, да, действительно, он рассматривается на должность главы СНБО. Однако, будет ли принята эта кандидатура президентом, пока окончательно неизвестно», — цитирует Богдана «Украинская правда». «На мой взгляд это высокий специалист, который может провести необходимые реформы именно в сфере обороны, в сфере закупок вооружения и в сфере именно менеджерских решений, которые там нужны новые, мы считаем, что министерство обороны и СНБО должны возглавлять непрофессиональные военные, там должны быть менеджеры с достаточным доверием западных партнеров, с уровнем знаний именно материального обеспечения армии и проведения максимально качественных изменений именно технического, вооруженного обеспечения нашей армии», — заключил Богдан.

Как сообщала «Фраза», ранее 21 мая 2019 года Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба МО Украины.

Также он подписал указ о назначении юриста Андрея Богдана главой Администрации президента Украины.