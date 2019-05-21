В Украину вернулся беглый глава СБУ времен Януковича, ‒ СМИ

Во вторник, 21 мая, в Украину вернулся бывший председатель СБУ Валерий Хорошковский. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом стало известно сотрудникам проекта «Схемы: коррупция в деталях» сразу от трех разных источников.

По сведениям журналистов, Хорошковский, который «сбежал» из Украины еще в 2012 году прилетел в Киев чартерным рейсом.

Как известно, Валерий Хорошковский занимал высокие должности во время премьерства и президентства Виктора Януковича. В частности, он был министром экономики, министром финансов и первым вице-премьером, а также главой Службы безопасности Украины.

Кроме того, Хорошковский воглавлял Государственную таможенную службу во времена президентства Виктора Ющенко.

Как писала «Фраза», в Крыму арестовали бывшего президента полуострова: «шьют» наркотики и нападение на полицейского.

Ранее сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский вернулся из Израиля в Украину.