Зеленский назначил «кремлевского курсанта» начальником Генштаба

Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 302/2019 о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба МО Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», текст документа уже доступен к просмотру на официальном сайте главы государства.

«Назначить ХОМЧАКА Руслана Борисовича начальником Генерального штаба ‒ Главнокомандующим Вооруженных сил Украины», ‒ говорится в документе.

По сведениям из открытых источников, Руслан Хомчак родился в 1967 году. Окончил Московское высшее военное командное училище, курсантов которого в народе называют «кремлевскими курсантами» или просто «кремлевцами».

Проходил службу в ГДР, затем в Белорусском военном округе. Позднее служил в Украине, где дослужился до должности командующего корпусом.

Во время войны на Донбассе одно время занимал должность командующего сектора «Б». С 2016 года являлся начальником штаба ‒ первым заместителем командующего Сухопутными войсками Украины.

Антикор сообщает, что боец «Торнадо» Алексей Тарасов критиковал действия генерал Хомчака в боях под Иловайском. В частности, он рассказал, что Хомчак отказался расстрелять церковь УПЦ, в которой, как полагает Тарасов, якобы находился склад с оружием боевиков. В частности, на требование взорвать церковь Хомчак ответил, что это грех.

Как писала «Фраза», Зеленский определился с главой Администрации Президента. Им стал адвокат Коломойского.

Ранее сообщалось, что Зеленский «запретил» чиновникам вешать в кабинетах его портреты.