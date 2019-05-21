Зеленский определился с главой Администрации Президента. Им стал адвокат Коломойского

Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении юриста Андрея Богдана главой Администрации президента Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», текст документа уже доступен к просмотру на официальном сайте главы государства.

«В соответствии с частью третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 2 Закона Украины „О государственной службе“ постановляю: Назначить БОГДАНА Андрея Иосифовича Главой Администрации Президента Украины», ‒ сказано в документе.

По сведениям из открытых источников, Андрей Богдан родился во Львове в 1976 году. Получил высшее юридическое образование и стал адвокатом.

С 2001 по 2007 году работал в адвокатских компаниях и некоторое время занимал должность помощника судьи Киевского апелляционного суда.

В 2007 году участвовал в парламентских выборах ‒ входил в избирательных список «НУ-НС».

В том же году назначен на должность заместителя министра юстиции Украины.

В 2013 году Андрей Богдан был утвержден в качестве правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики

Весной 2014 года стал внештатным советником экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

Осенью 2015 года защищал Геннадия Корбана, которого подозревали в организации ОПГ.

Позднее Игорь Коломойский подтвердил, что Богдан также является и его адвокатом.

Как писала «Фраза», на сайте Президента Украины появился первый указ Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленский «запретил» чиновникам вешать в кабинетах его портреты.