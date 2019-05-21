Главные новости за 21 мая 2019 года

Появился указ Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах 21 июля. На официальном сайте президента Украины появился указ о роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах. Они должны пройти 21 июля.

Зеленский открыл улицу Банковую для киевлян. В Киеве был открыт подход к Администрации президента Украины по улице Банковой. Он был заблокирован для людей во время президентства Петра Порошенко.

В Украину прибыла очередная миссия МВФ. В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Она должна дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества.

Ночью в Киеве массово горели автомобили. Ночью на проспекте Академика Глушкова, 9д в Киеве произошло ЧП. Тут сожгли пять автомобилей.

У Аллы Пугачевой появится собственная готическая часовня. Известная советская и российская певица Алла Пугачева решила построить себе часовню. Помогает ей в этом ее супруг Максим Галкин.

Последняя серия «Игры престолов» установила впечатляющий рекорд. Последняя, шестая серия восьмого сезона саги «Игра престолов» установила рекорд. Ее посмотрели 19,3 миллиона человек.

Зеленский определился с главой Администрации Президента. Им стал адвокат Коломойского. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении юриста Андрея Богдана главой Администрации президента Украины. Организацией деятельности офиса главы государства займется адвокат Игоря Коломойского.

Зеленский назначил «кремлевского курсанта» начальником Генштаба. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 302/2019 о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба МО Украины. Текст документа уже доступен к просмотру на официальном сайте главы государства.