Появился указ Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах 21 июля

На официальном сайте президента Украины во вторник, 21 мая, появился указ о роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах. Как выяснили журналисты «Фразы», они должны пройти 21 июля.

Это второй указ президента Владимира Зеленского.

В указе №303/2019 главы государства говорится: «Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: 1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання. 2. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року. 3. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України. 4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування».

Как писала «Фраза», Зеленский открыл улицу Банковую для киевлян.

Ранее появился первый указ Зеленского.