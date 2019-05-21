У Зеленского рассказали, что сейчас происходит, и когда от него ждать первых серьезных решений

Подписание и публикация указа о роспуске парламента могут быть отложены на несколько дней. Как выяснили журналисты «Фразы», это необходимо для проведения внеочередного заседания Верховной Рады.

Как заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан, «внеочередное заседание Верховной Рады может быть предложено провести 22 мая, поскольку наиболее оптимальным сроком для публикации указа о роспуске парламента, чтобы соблюсти все нормы Конституции, то есть период в 60 дней и проведение выборов в последнее воскресенье этого периода, является публикация указа завтра, 22 мая».

При этом он подчеркнул, что, возможно, публикация указа может быть отложена на несколько дней, чтобы провести внеочередное заседание Рады, подписать и опубликовать принятые парламентом решения, сообщает «Интерфакс-Украина».

Между тем, как сообщает «Укринформ», он сообщил, что первые указы о кадровых назначениях за подписью Владимира Зеленского могут появиться уже сегодня, однако не стал уточнять, о чем идет речь. В частности, он не смог подтвердить свое назначение на должность главы Администрации Президента Украины.

«Владимир Зеленский считает, что на такую должность должен быть назначен человек из ближайшего окружения, которому он доверяет. О том, какое решение он примет, я сегодня сообщить не могу », - рассказал Богдан, добавив, что на данный момент он является советником Зеленского по юридическим вопросам и в случае его назначения на должность в государственный орган, он обязан будет подать заявление о приостановлении адвокатской деятельности.

В то же время, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники, наиболее вероятными претендентами на должность главы АП являются сам Богдан и совладелец студии «Квартал 95» Сергей Шефир.

Как сообщала «Фраза», 20 мая 2019 года в Киеве состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. В своей первой речи в качестве главы государства он объявил о роспуске Верховной Рады и призвал министров подать в отставку.

21 мая Зеленский встретился с руководством Верховной Рады и лидерами фракций, после чего большинство из них заявили о том, что внеочередные парламентские выборы состоятся либо 21 либо 28 июля.