Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Неизвестные активисты предложили ФСБ поиграть в оккупированном Симферополе

Неизвестные активисты предложили ФСБ поиграть в оккупированном Симферополе

В оккупированном Симферополе на фасаде дома с изображением президента РФ Владимира Путина появилась странная надпись. Как выяснили журналисты «Фразы», с помощью трафарета на стену было нанесено послание ФСБ.

Как сообщает «Крым.Реалии», надпись гласит: «ФСБ, давай поиграем? Е2 — Е4. Теперь твой ход, сука».

В настоящее время местность оцеплена российскими силовиками, рядом со зданием по улице Александра Невского много полицейских и людей в штатском.

По данным издания, ответственность за акцию взяла на себя ранее неизвестная группа «Телеграм-партия «Суверенный Крым». В комментарии журналистам активисты организации подтвердили свою причастность к случившемуся. Они утверждают, что нанесли граффити высотой 100 см и шириной 150 см рано утром во вторник, 21 мая. И намерены продолжать подобные акции. «В краткосрочной перспективе мы будем активно раскручивать маховик акционизма в Крыму, неизменно продвигая свои взгляды и идеи, — объяснили активисты, пожелавшие остаться неизвестными. — К концу года планируем создать ряд общественно-политических сервисов для защиты прав, свобод и желаний крымчан, и продвижения собственных законопроектов».

Они также опубликовали издевательское сообщение о случившемся на своем канале в Telegram.

Соответствующий Telegram-канал был зарегистрирован в апреле. Согласно публикациям, создавшие его люди выступают за «суверенитет Крымского полуострова», критикуют действия России, которая «использует Крым в качестве военной базы, подвергая крымчан угрозе и санкциям», и выступают за гражданские и политические свободы, международные связи Крыма с развитыми странам, отмену цензуры.

Как сообщала «Фраза», 12 марта 2014 года в Симферополе на домах и гаражах появились граффити-постеры с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина с «гитлеровскими» прической и усами. Под ним надпись: «Putler caput».

В сентябре того же года в российском Омске на стенах домов, где были надписи «Крым наш», появились граффити с изображением Крыма, раскрашенным в сине-желтые цвета.

Тэги: Крым, Владимир Путин, протест, акция, ФСБ, Симферополь, новости Украины

Комментарии

Статьи

21.05.19 12:31

Молодежный чемпионат мира: чего ждать от сборной Украины

Автор: Андрей Шахов

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
20.05.19 08:37

Самый слабый чемпионат?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Что нужно знать про закон о языке
21.05.19 09:36

Что нужно знать про закон о языке

Автор: Ольга Карпенко, AIN.UA

Выбор редакции
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Эксперт из команды Зе! Святослав Юраш за час не смог толком ответить ни на один вопрос ведущей
Эксперт из команды Зе! Святослав Юраш за час не смог толком ответить ни на один вопрос ведущей
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 21 мая 2019 года

Главные новости за 21 мая 2019 года
21.05.19 19:00
500
Последние новости
21.05.19 21:04

В Украину вернулся беглый глава СБУ времен Януковича, ‒ СМИ
21.05.19 20:42

Зеленский назначил «кремлевского курсанта» начальником Генштаба
21.05.19 20:16

Зеленский определился с главой Администрации Президента. Им стал адвокат Коломойского
21.05.19 19:26

В Харькове по-жесткому «оприходовали» активиста Нацкорпуса
21.05.19 19:00

Главные новости за 21 мая 2019 года
21.05.19 17:57

Появился указ Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах 21 июля
21.05.19 17:21

СМИ: На Ровенщине продолжаются церковные баталии в стиле девяностых
Фото и Видео
В Харькове по-жесткому «оприходовали» активиста Нацкорпуса
В Харькове по-жесткому «оприходовали» активиста Нацкорпуса
В Харькове по-жесткому «оприходовали» активиста Нацкорпуса
В Харькове по-жесткому «оприходовали» активиста Нацкорпуса
Скончался легендарный трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался легендарный трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Ляшко «приставал» к Зеленскому, но нардепа «приняла» охрана
Ляшко «приставал» к Зеленскому, но нардепа «приняла» охрана
Неизвестные активисты уже второй день блокируют Высшую квалификационную комиссию судей
Неизвестные активисты уже второй день блокируют Высшую квалификационную комиссию судей
Зеленский открыл улицу Банковую для киевлян
Зеленский открыл улицу Банковую для киевлян
По Черновицкой области пронесся разрушительный смерч: стихию сняли очевидцы
По Черновицкой области пронесся разрушительный смерч: стихию сняли очевидцы
Перестав быть президентом, Порошенко вдруг решил показать окружающим пример прозрачности
Перестав быть президентом, Порошенко вдруг решил показать окружающим пример прозрачности
Ночью в Киеве массово горели автомобили
Ночью в Киеве массово горели автомобили
Эксперт оценил возможность посещения Армении Владимиром Зеленским
Эксперт оценил возможность посещения Армении Владимиром Зеленским
Гройсман заявил об отставке
Гройсман заявил об отставке
fraza.ua
Новости блогосферы
21.05.19 18:45

Вакарчук ходит под Соросом
21.05.19 10:29

Порошенко неплохо гульнул за 5 лет, но пришло время платить по счетам
20.05.19 20:18

Отпетляет только Парубий со справкой. Остальных надо судить
20.05.19 17:04

Геращенко резко подсуетилась и уже готова стать на колени перед Зеленским

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.