Неизвестные активисты предложили ФСБ поиграть в оккупированном Симферополе

В оккупированном Симферополе на фасаде дома с изображением президента РФ Владимира Путина появилась странная надпись. Как выяснили журналисты «Фразы», с помощью трафарета на стену было нанесено послание ФСБ.

Как сообщает «Крым.Реалии», надпись гласит: «ФСБ, давай поиграем? Е2 — Е4. Теперь твой ход, сука».

В настоящее время местность оцеплена российскими силовиками, рядом со зданием по улице Александра Невского много полицейских и людей в штатском.

По данным издания, ответственность за акцию взяла на себя ранее неизвестная группа «Телеграм-партия «Суверенный Крым». В комментарии журналистам активисты организации подтвердили свою причастность к случившемуся. Они утверждают, что нанесли граффити высотой 100 см и шириной 150 см рано утром во вторник, 21 мая. И намерены продолжать подобные акции. «В краткосрочной перспективе мы будем активно раскручивать маховик акционизма в Крыму, неизменно продвигая свои взгляды и идеи, — объяснили активисты, пожелавшие остаться неизвестными. — К концу года планируем создать ряд общественно-политических сервисов для защиты прав, свобод и желаний крымчан, и продвижения собственных законопроектов».

Они также опубликовали издевательское сообщение о случившемся на своем канале в Telegram.

Соответствующий Telegram-канал был зарегистрирован в апреле. Согласно публикациям, создавшие его люди выступают за «суверенитет Крымского полуострова», критикуют действия России, которая «использует Крым в качестве военной базы, подвергая крымчан угрозе и санкциям», и выступают за гражданские и политические свободы, международные связи Крыма с развитыми странам, отмену цензуры.

Как сообщала «Фраза», 12 марта 2014 года в Симферополе на домах и гаражах появились граффити-постеры с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина с «гитлеровскими» прической и усами. Под ним надпись: «Putler caput».

В сентябре того же года в российском Омске на стенах домов, где были надписи «Крым наш», появились граффити с изображением Крыма, раскрашенным в сине-желтые цвета.