Близкого родственника Путина уличили в «отмывании» сотен миллиардов долларов

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь может быть причастен к крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о $230 млрд.

Как сообщает CBS со ссылкой на бывшего менеджера банка Говарда Уилкинсона, который разоблачил схему по отмыванию денег, через эстонское отделение крупнейшего банка Дании Danske Bank каждый день проходило до $20 млн. Эти деньги якобы проводила зарегистрированная в Лондоне фирма Lantana Trade, деятельность которой, по официальным данным, на тот момент была заморожена. По адресу регистрации этой компании оказались еще 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank.

Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Когда же реакции от них не последовало, он уволился и вернулся в Британию.

По словам клерка, одной из проблем было участие в данной схеме неких родственников российского президента. «Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента», — рассказал Уилкинсон, намекнув, что в деле также были замешаны высокопоставленные представители ФСБ.

По данным издания, Игоря Путина и раньше подозревали в схемах по отмыванию денег, но сам он все отрицает.

Как сообщала «Фраза», в начале 2015 года глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что президент России Владимир Путин обладает состоянием в $200 млрд.

В начале 2016 года Forbes сообщил, что предполагаемый зять президента РФ Владимира Путина Кирилл Шамалов оказался долларовым миллиардером с состоянием не менее $1,2 млрд.

В августе того же года семья Шамаловых, которую связывают с президентом России Владимиром Путиным, впервые попала в рейтинг Forbes богатейших семей России и сразу попала на четвертое место.

Осенью 2017 года эксперты Проекта по разоблачению организованной преступности и коррупции заявили, что люди из окружения президента России Владимира Путина так или иначе контролируют около $24 млрд. Их успешные предприятия связаны либо с преимущественно подконтрольным государству нефтегазовым сектором или с другими государственными корпорациями.