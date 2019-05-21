В России мальчик накормил одноклассников крысиным ядом

В понедельник, 20 мая, в одной из школы города Чаны (Новосибирская область России) произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут тринадцать детей из младших классов отравились крысиным ядом.

Как передает местная прокуратура, отраву в школу принес один из учеников, который угостил им своих одноклассников.

После отравления детей госпитализировали. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как писала «Фраза», неизвестный отравил перцовым газом без малого 70 человек в аэропорту Гамбурга.