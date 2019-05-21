Стало известно, когда состоятся досрочные выборы в Верховную Раду

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся либо 21 либо 28 июля. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили народные депутаты по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, 21 мая.

В частности, как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко: «Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье за 60 дней. Это будет или 21 июля, или 28 июля».

Эту информацию также подтвердил лидер фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко. Как сообщает «Украинская правда», отвечая на вопрос, когда состоятся выборы, он сообщил, что «указ может появиться завтра, выборы — на 21 июля.

При этом, по словам «радикалов», Зеленский планирует организовать внеочередное заседание Верховной Рады «для изменения избирательного законодательства».

В то же время глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что юридически решение о роспуске Верховной Рады будет нарушать действующую Конституцию, но к выборам его политическая сила готова «и обязательно будет принимать в них участие».

Лидер фракции «Народного фронта» Максим Бурбак также подчеркнул, что оснований для роспуска Верховной Рады нет. «Никаких оснований я не вижу. Поэтому считаю, что это больше политическое решение для того, чтобы запустить перевыборы в Верховную Раду, воспользовавшись рейтингом. Вполне логично, что Зеленский хочет завести депутатскую фракцию в Верховную Раду», — заявил нардеп, также подчеркнув, что «Народный фронт» пойдет на выборы.

«Депутаты „Народного фронта“ приняли решение об участии в сомнительных досрочных выборах. Никто за кресла не держится. Мы готовы отстаивать тот курс и те идеи, которые мы с 2014 года отстаиваем в парламенте», — заключил Бурбак.

Между тем, сопредседатель депутатской группы «Видродження» Виталий Хомутынник заявил, что Зеленский на встрече с депутатами предложил отменить мажоритарную систему выборов и снизить проходной барьер до 3%.

По словам Хомутынника, по инициативе фракций обсуждали также уточнения норм об императивном мандате, сообщает «Новое время».

Как сообщала «Фраза», 20 мая 2019 года в Киеве состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. В своей первой речи в качестве главы государства он объявил о роспуске Верховной Рады и призвал министров подать в отставку.