Госбюро расследований зарегистрировало заявление о возможной причастности Порошенко к госизмене

Сегодня, 21 мая, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований по заявлению Андрея Портнова внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений, предусмотренных ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий). Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Александр Дубинский.

Напомним, вчера команда известного юриста Андрея Портнова направила в Государственное бюро расследований первое заявление о возможном преступлении экс-президента Украины. Портнов считает Порошенко причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

Как мы ранее сообщали, Порошенко могут взять под стражу и арестовать его имущество.