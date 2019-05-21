В Украину прибыла очередная миссия МВФ. У Зеленского говорят, что пока можем обойтись и без нее

Сегодня, 21 мая, в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Как выяснили журналисты «Фразы», она должна дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества.

Как сообщает «Громадське», миссия продолжит свою работу 2 недели, в течение которых представители фонда планируют провести ряд встреч с украинскими чиновниками.

По итогам работы миссии может быть принято решение о готовности Украины к получению нового транша в размере $1,3 млрд.

Между тем, как заявил советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко в интервью «Интерфакс-Украина», в краткосрочной перспективе наша страна сможет обойтись без помощи МВФ. «Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и „подушка безопасности“ в виде более 20 млрд долларов золотовалютных резервов», — заявил Устенко, указав при этом на то, что отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства от Европейского Союза и Всемирного банка.

«Но как только страна войдет в стадию переговорного процесса об открытии новой программы, это уже будет положительным сигналом и на внешних рынках может снова появиться окно возможностей», — заключил Устенко.

Как сообщала «Фраза», в конце 2018 года Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине $3,9 млрд в рамках программы stand-by, рассчитанной на 14 месяцев.