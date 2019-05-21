Американские ученые назвали еще одну вескую причину пить кофе

Американские ученые рассказали о еще одной пользе употребления кофе. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это исследователи из Техасского университета.

Как пишет издание EurekAlert!, они установили, что чашечка напитка способна повысить «подвижность мышц кишечника», а также «подавляет рост бактерий».

Причем эффект наблюдается при употреблении даже напитка без кофеина.

Эксперименты привычно проводили на крысах: их три дня поили кофе, после чего «проследили за изменениями в микробном составе фекальных масс», и обнаружили снижение уровня бактерий.

Отмечается, что «мышцы в нижних отделах толстого кишечника крыс стали лучше сокращаться», также кофе «стимулировал реакцию мышц при непосредственном воздействии на ткани в лабораторных условиях».

Как писала «Фраза», ученые рассказали, в какое время полезнее всего пить кофе.