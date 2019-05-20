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Лавров похвалил Зеленского за инаугурационную речь и рассказал, на что нужно обратить особое внимание

Лавров похвалил Зеленского за инаугурационную речь и рассказал, на что нужно обратить особое внимание

Глава российского внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров высоко оценил заявления президента Украины Владимира Зеленского, который высказался против разобщения по языковому признаку и первоочередности прекращения выйны на Донбассе. Как выяснили журналисты «Фразы», своими мыслями глава МИД поделился на приеме по случаю православной Пасхи.

Как передает ТАСС, Сергей Лавров уверен, что украинское общество не должно раскалываться еще и по религиозному признаку.

По его словам, «искусственно инспирированный церковный раскол лишь усугубил внутренний кризис, привел к углублению разделительных линий в украинском обществе».

«Борьба с русским языком и культурой, стремление разрушить всеохватывающие связи между двумя братскими народами стали визитной карточкой ушедшего киевского режима. Дошло до вторжения в святая святых ‒ духовную сферу», ‒ отметил Сергей Лавров, добавив, что нападки на каноническую православную церковь, акты вандализма, захваты храмов, нападения на священников приобрели системный характер.

«Уверен, что попытки разорвать тысячелетние российско-украинские духовные связи обречены на провал», ‒ резюмировал он.

Как писала «Фраза», Зеленский стал президентом Украины и объявил о роспуске Верховной Рады.

Позднее представители «ЛДНР» рассказали, каких действий ждут от Зеленского.

Тэги: Украина, УПЦ (МП), общество, православие, МИД России, Сергей Лавров, раскол, церковь, политика, религия, Владимир Зеленский, новости Украины

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