В ГБР поступило заявление на Порошенко: его считают причастным к госизмене

Сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад команда известного юриста Андрея Портнова направила в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Как выяснили журналисты «Фразы», Портнов считает Порошенко причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

«Этим действием мы приобретаем ряд процессуальных прав, которые используем в зависимости от официальной реакции этого органа в течение нескольких дней. Будем публично информировать», — написал Портнов в своем телеграмм-канале.

Как мы ранее сообщали, Порошенко могут взять под стражу и арестовать его имущество.